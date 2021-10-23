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Газпром сообщил о намерении создать рекордный резерв газа

Юлия Курганова

Общество
Газпром сообщил о намерении создать рекордный резерв газа
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Газпром может сформировать рекордный оперативный резерв газа в объемах 72,638 миллиарда кубических метров. Заполнение подземных хранилищ голубого топлива (ПХГ) продолжается. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании в пятницу, 22 октября.

Отмечается, что за прошлый отопительный сезон из ПХГ было поднято наибольшее число топлива для российской газовой отрасли — 60,6 миллиарда кубических метров.

В Газпроме отметили, что в этом отопительном сезоне с учетом ПХГ, которые расположены на территории Белоруссии и Армении, резерв составит 73,824 миллиарда кубических метров газа.

Также подчеркивается, что Единая система газоснабжения готова к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 – начале 2022 годов.

— Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 миллиона кубических метров. Увеличение производительности по отношению к предыдущему сезону отбора (на 4,6 миллиона кубических метров) сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами России, например, республиками Карелия или Ингушетия, — говорится в заявлении.

В компании выразили готовность обеспечить поставками газа как российских, так и зарубежных потребителей.

Матвиенко заявила, что РФ постарается реализовать допзаказы на поставку газа в Европу. По ее словам, ситуация, которая произошла на газовом рынке в Европе, позволит извлечь полезные уроки.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день. Газпром, по его словам, увеличил поставки топлива в Европу на 8,7 процента. США и страны Ближнего Востока при этом недопоставили туда восемь миллиардов кубометров, подчеркнул президент.

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