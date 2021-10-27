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Путин призвал воспользоваться ситуацией на рынке энергоресурсов

Иван Юминов

Экономика
Путин призвал воспользоваться ситуацией на рынке энергоресурсов
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Высокая конъюнктура сложилась на глобальном рынке энергоресурсов, ей нужно воспользоваться для развития отрасли и регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 27 октября.

— Сейчас на глобальных рынках энергоресурсов сложилось, что называется, высокая конъюнктура, и нужно максимально задействовать этот ресурс не только для развития отрасли, но и регионов добычи, — рассказал глава государства.

В регионах, по его словам, следует создавать новые рабочие места и особо технологичные предприятия. С инвестициями в освоении месторождений необходимо сосредоточиться на строительстве центров глубокой переработки сырья в Ямало-Ненецком автономном округе, приводит слова Путина РИА Новости.

27 октября Путин заявил, что россияне, а также предприятия страны обеспечены газовым топливом внутри России по стабильной цене. Для властей главным, по его словам, является обеспечение граждан и предприятий газом по устойчивым ценам на долгосрочную перспективу.

17 сентября глава компании Газпром Алексей Миллер рассказал, что в настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. Некоторые месторождения на Ямале, как уточнил он, будут приносить топливо до 2132 года.

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