Константин Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ им. Чехова

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Актер и режиссер Константин Хабенский, назначенный художественным руководителем МХТ имени Чехова, сообщил коллективу, что согласился занять новый пост, так как любит Художественный театр и дорожит им.

Константин Хабенский сменил на этому посту Сергея Женовача, который ушел по собственному желанию.

— Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им, поэтому я согласился. Я надеюсь, что всех нас впереди ждет большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья. А нам всем хочу пожелать обрести свое дыхание и своего зрителя, — сказано в обращении, текст которого опубликован на сайте театра.

27 октября в Министерстве культуры РФ сообщили, что актер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем Московского художественного театра имени А. П. Чехова.

Также 27 октября стало известно, что Владимир Кехман назначен новым генеральным директором Московского художественного академического театра имени Горького.