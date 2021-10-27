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Путин: Газпром полностью выполняет все соглашения с Европой по поставкам топлива

Полина Долганова

Общество
Путин: Газпром полностью выполняет все соглашения с Европой по поставкам топлива
Фото: Администрация президента РФ

Российская компания «Газпром» полностью выполняет все соглашения со странами Европы по поставкам газа. Об этом в среду, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, сложившийся энергетический кризис в Европе наглядно показывает, как важно эффективное сотрудничество между странами в этой сфере.

— Газпром полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами, — цитирует главу государства РИА Новости.

До этого президент отметил, что граждане России, а также предприятия страны обеспечены газовым топливом внутри РФ по стабильной цене.

17 сентября глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что в настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. По его словам, некоторые месторождения, которые разрабатываются Газпромом на Ямале, будут приносить топливо до 2132 года. Миллер отметил, что подземные хранилища на континенте в настоящее время испытывают дефицит. Именно это, по его мнению, влияет на цены за газ. Кроме того, Миллер предположил, что стоимость топлива будет повышаться и дальше.

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