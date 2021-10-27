Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автосервисы и шиномонтажи закроют в период нерабочих дней в Москве

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Автосервисы и шиномонтажи закроют в период нерабочих дней в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Шиномонтажи, автосервисы, косметологические салоны и фитнес-клубы будут закрыты в столице во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 27 октября.

— Продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы? Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней, — говорится в сообщении.

Работать не будут и косметологические салоны, солярии, бани и фитнес-клубы, бассейны и массажные салоны. Плановую, как и экстренную медицинскую помощь, больницы продолжат оказывать в полном объеме, отмечается в Telegram-канале оперштаба.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

1/2
2/2

За последние сутки в России зафиксировали 36 582 случая COVID-19. При этом у 8,3 процента людей не выявлены клинические проявления болезни.

Количество смертельных случаев составило 1123. Российские врачи за минувший день вылечили 29 151 пациента.

Читайте также:
КоронавирусМоскваавтосервис
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте