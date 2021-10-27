Автосервисы и шиномонтажи закроют в период нерабочих дней в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Шиномонтажи, автосервисы, косметологические салоны и фитнес-клубы будут закрыты в столице во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 27 октября.

— Продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы? Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней, — говорится в сообщении.

Работать не будут и косметологические салоны, солярии, бани и фитнес-клубы, бассейны и массажные салоны. Плановую, как и экстренную медицинскую помощь, больницы продолжат оказывать в полном объеме, отмечается в Telegram-канале оперштаба.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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