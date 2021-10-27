Захар Прилепин объяснил, почему не пошел в Думу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Писатель и публицист Захар Прилепин (настоящее имя Евгений — прим. «ВМ») объяснил «Вечерней Москве», почему отказался от мандата депутата Государственной думы.

— Я являюсь главой палаты депутатов «Справедливой России — за правду» и все те матрешечные предложения, формы законодательных инициатив я и буду продумывать. Я являюсь не просто депутатом, а сверхдепутатом, потому что вся депутатская деятельность будет проходить через меня, предлагаться мной, утверждаться мной. Конкретно мне быть депутатом Госдумы в таких условиях и технически сложно, и ни к чему. Я от этой работы не устранился. Я ее возглавил, — сказал собеседник «ВМ».

14 октября Захар Прилепин по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата Госдумы.

От депутатского мандата писатель отказался во вторник, 12 октября.

До этого в разговоре с «Вечерней Москвой» Захар Прилепин заявил, что украинская сторона, применяя ударные беспилотники на линии соприкосновения в Донбассе, ведет себя очень нагло и провоцирует силы Донецкой и Луганской народных республик, а также Россию.