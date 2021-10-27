«Есть чем ответить»: Прилепин — о применении Украиной турецких дронов в Донбассе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Украинская сторона, применяя ударные беспилотники на линии соприкосновения в Донбассе, ведет себя очень нагло и провоцирует силы Донецкой и Луганской народных республик, а также Россию. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

— Понятно, к чему вынуждает нас Украина. Использование беспилотников — это, безусловно, не масштабная активизация боевых действий. Они не пошли в масштабное наступление. Они хотят, чтобы им жестко ответили, поскольку жесткий ответ позволит говорить, что Россия — это угроза для Европы, давайте санкции примем и так далее, — рассказал собеседник «ВМ».

В то же время ополчению «есть чем ответить», отмечает он. Однако Россия в данном случае является сдерживающей стороной, какой она была и в пору службы Прилепина в Донбассе, где он являлся советником главы ДНР и заместителем командира батальона спецназа. Наша страна, по его словам, пытается нивелировать любые попытки активизировать боевые действия, как минимум сдерживая донецкие силы.

Но, с точки зрения политика и писателя, если бы донбасское ополчение отвечало на агрессию хотя бы соразмерно, то это очень бы отрезвляло украинскую сторону.

— Важно, чтобы эти отрезвления звучали не на на уровне президента России, который говорил, что если Украина активизирует боевые действия, это закончится крахом для политического режима в Киеве. Тут надо, чтобы сам Донбасс реагировал так, чтобы у Украины не было самого желания себя вести нагло, — заключил Прилепин.

О том, что Украина применила ударные беспилотники Bayraktar турецкого производства против сил ополчения стало известно во вторник, 26 октября. Силы ВСУ нанесли удар по батарее дальнобойной артиллерии в районе села Гранитное.