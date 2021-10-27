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Парк «Зарядье» будет круглосуточно открыт в период нерабочих дней

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Парк «Зарядье» будет круглосуточно открыт в период нерабочих дней
Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Территория парка «Зарядье» и его подземная парковка будут круглосуточно открыты в период нерабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе парка в среду, 27 октября.

— Медиацентр, Заповедное посольство, Ледяная пещера, а также Подземный музей и Купол в эти дни будут закрыты для посещения. Старый Английский двор, Китайгородская стена и Северный тоннель работают по расписанию, территория парка и подземная парковка открыты круглосуточно, — говорится в сообщении.

При посещении объектов парка необходимо по-прежнему носить маску и соблюдать социальную дистанцию. В период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года льготное предоставление услуг для посетителей старше 60 лет приостановлено, отмечается на сайте «Зарядья».

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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За последние сутки в России зафиксировали 36 582 случая COVID-19. При этом у 8,3 процента людей не выявлены клинические проявления болезни.

Количество смертельных случаев составило 1123. Российские врачи за минувший день вылечили 29 151 пациента.

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