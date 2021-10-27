Водитель в Волгограде сбил восьмилетнюю девочку и скрылся

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Волгоградская полиция ищет автомобилиста, который сбил девочку восьми лет на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Об этом в среду, 27 октября, сообщает пресс-служба главного управления местного МВД.

Инцидент произошел в среду, 27 октября, в Ворошиловском районе Волгограда. Водитель, личность которого пока установить не удалось, ехал по улице Морфлотская по направлению к улице Просвещения. В районе дома 47 он наехал на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Затем водитель покинул место ДТП.

Ребенок был госпитализирован в больницу с травмой головы.

Как отметили в пресс-службе, из характерных особенностей злоумышленника девочка запомнила только черный цвет его машины, пишет РИА Новости.

21 октября автомобиль марки «Хендай Солярис» сбил восьмилетнюю девочку, которая передвигалась на электросамокате по территории коттеджного поселка «Бристоль» в Новой Москве. По предварительной информации, ребенок неожиданно выехал на проезжую часть. В результате водитель машины наехал на девочку. В пресс-службе ГИБДД уточнили, что предварительно пострадавшей диагностировали рассечение подбородка. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.