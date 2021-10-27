Кузнецова поздравила Львову-Белову с назначением на пост детского омбудсмена

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-спикер Государственной думы, экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова поздравила Марию Львову-Белову с назначением на пост детского омбудсмена.

— Я рада, что сегодня президентом принято решение о назначении детского омбудсмена. Этого решения ждали многие — коллеги в регионах, правозащитники. Мария Львова-Белова — многодетная мама, она моя землячка, мы знакомы давно, еще в Пензе мы вместе начинали благотворительную деятельность, — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне новый детский омбудсмен России Мария Львова-Белова заявила, что видит своей целью сохранить все лучшее, чего успел достичь аппарат уполномоченного по правам ребенка. По ее словам, она видит необходимость продолжать текущую работу детского омбудсмена и налаживать механизм работы таким образом, чтобы дети получали всю необходимую помощь.

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детском омбудсменом, на что она согласилась. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 27 октября.