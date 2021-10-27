Врач назвал три самых опасных продукта для кишечника

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Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, необходимо придерживаться средиземноморской диеты и избегать нескольких опасных продуктов. Об этом сообщил немецкий врач Томас Фрилинг.

В стоп-лист вредной пищи он включил сахар. Специалист объяснил, что в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий. Далее в перечне идут соленые, копченые и колбасные изделия.

— Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю, — пояснил врач.

Также он напомнил и о «плохих» жирах: они содержатся, например, в майонезе, маргарине и свином сале.

Фрилинг рассказал и о полезной пище. Это бобы и овощи, так как в них содержатся балластные вещества — такие, как клетчатка. Далее, по словам врача, идут богатые инулином бананы, источник ненасыщенных жирных кислот — рыба, фруктовые пюре, содержащие пектин, а также картофель в мундире и серый хлеб, сообщается на портале Focus.

Онколог рассказал, какие продукты провоцируют развитие рака. Михаил Маснянкин отметил, что на самом деле более важным является способ приготовления блюд. То есть обычная еда вообще не вызывает развитие онкологии. А вот если она была загрязнена минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, то риск существует.