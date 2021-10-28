Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на Ленинградском шоссе

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 4с1 Карта всех событий

На севере Москвы произошла авария с участием трех машин — столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Об этом в четверг, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП случилось на Ленинградском шоссе, 4, строение 1.

— Один грузовой автомобиль перевернулся, — отметил собеседник «ВМ».

Он добавил, что в аварии никто не пострадал. Перекрыты две полосы движения.

27 октября пять человек пострадали при столкновении автомобилей на севере Москвы. Водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля ВАЗ 2107, двигавшемуся во встречном направлении.