Нутрициолог рассказала, какие продукты мешают спать

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Нутрициолог Анастасия Гаврикова перечислила самые вредные и полезные продукты на ужин для тех, кто жалуется на качество сна.

Она сообщила, что в первую очередь необходимо отказаться от высокоуглеводной пищи и больших порций. Вечернее переедание может быть связано с отсутствием завтрака и частыми перекусами вместо полноценных приемов пищи в течение дня.

— Если на ужин вы едите макароны с сыром и майонезом, а потом еще пьете чай с конфетами, то заснуть будет тяжело. Вашему организму не нужны углеводы в таком количестве, поскольку ночью вы должны спать, энергия вам не нужна. Такая тяжелая пища не усваивается за несколько часов. В итоге организм вместо отдыха тратит ресурсы на восстановление, — пояснила специалист.

Идеальный ужин, по ее словам, должен выглядеть следующим образом: белки, овощи, зелень и полезные жиры.

— Например, вы можете приготовить паровую куриную котлету с брокколи или с цветной капустой, а к ней добавить салат из огурцов, помидоров, сезонных овощей, зелени, листового салата и заправить нерафинированным маслом и тыквенными семечками, — рассказала Гаврикова.

Она подчеркнула, что после такого ужина будет легкость, и человек сможет быстро заснуть, передает РИА Новости.

Диетолог назвала идеальные продукты для ужина. Елена Тай рассказала, что ужин должен состоять из продуктов растительного происхождения, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварительной системы.

Она сообщила, что лучше всего употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины.