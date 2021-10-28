СМИ: Бомбардировщики ВВС США начали отработку уничтожения российских кораблей

Фото: US Air Force

Бомбардировщики ВВС Соединенных Штатов B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу — уничтожение российских кораблей Балтийского и Черноморского флотов.

— Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности — прим. «ВМ»). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе, — сказано в материале издания Forbes.

Авторы статьи также утверждают, что благодаря большой дальности LRASM B-1 «смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО».

Рокуэлл Интернешнл B-1 «Лансер» — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.

17 октября российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения бомбардировщика Соединенных Штатов над Японским морем. Сопровождение пришлось совершить после того как средства контроля зафиксировали в воздушном пространстве над нейтральными водами военную цель, которая приближалась к границе России. Отечественный истребитель, поднятый для сопровождения, относится к составу дежурных сил Восточного военного округа.