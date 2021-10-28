«Возвращается тепло»: синоптики рассказали о погоде в Москве 28 октября

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В четверг, 28 октября, в столичном регионе ожидается циклонический характер погоды. Однако это не означает, что дожди будут интенсивными, а облачность стобальной. Во второй половине дня, с отходом циклона к юго-востоку осадки прекратятся, на небе наметятся просветы, а среднесуточное значение температуры воздуха на 3-4 градуса превысит климатическую норму.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–10 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами — с порывами до 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичный регион возвращается тепло. Для большинства людей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций.

Порывистый ветер может негативно отразиться на самочувствии людей с нервными расстройствами. Многие жалуются на плохое настроение, чувство беспричинной тревоги и беспокойства. В переходные периоды, когда организм еще не адаптировался к холодному сезону, растет число простудных болезней, обостряются хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Следует лечить уже имеющееся заболевание и проводить сезонную профилактику.

Синоптик сообщил, когда в Москве установится зимняя погода. Жители столицы могут в ближайшие девять дней не ждать снегопадов и зимних температур, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.