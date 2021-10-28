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Диетолог предупредил о вреде орехов

Михаил Алимов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог предупредил о вреде орехов
Фото: https://pixabay.com/ru

Миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки полезны для восполнения энергии и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, но при неправильном употреблении могут нанести вред организму. Об этом в четверг, 28 октября, заявил диетолог Артем Леонов.

— Несмотря на то, что орехи содержат множество полезных макро и микроэлементов, клетчатку и белок, в их составе содержатся вещества, подавляющие ферменты. А все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Вода нейтрализует природные консерванты, так задумано природой, — рассказал он РИА Новости.

Если орехи предварительно замочить в воде, то все микро и макроэлементы в них переходят в активную форму и организм может их употребить.

Диетолог отметил, что всю «силу природы» от орехов можно получить после шести-восьми часов замачивания в воде.

До этого доктор медицинских наук, диетолог Мария Мухина рассказала, какую пользу организму несут фисташки, а кому они вредны. Так, с помощью этих орехов можно снизить артериальное давление, так как в них содержится большое количество магния. Помимо пользы для сердечно-сосудистой системы, фисташки могут помочь и при заболеваниях других систем организма.

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