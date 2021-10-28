Москвичам рассказали, как будут работать медучреждения и аптеки в выходные дни

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября с целью предотвращения распространения коронавируса среди горожан. Однако медицинские учреждения, пункты вакцинации и аптеки продолжат работать в выходные дни.

Взрослые поликлиники будут принимать жителей 31 октября, 4 и 7 ноября с 9:00 до 16:00, а 30 октября, 5 и 6 ноября — с 9:00 до 18:00.

Осуществить прием на дому медики смогут ежедневно с 08:00 до 20:00, что соответствует нормам штатного режима работы. Привычный график с 08:00 до 20:00 по предварительной записи сохранится в кабинетах ИФА-диагностики COVID-19.

Однако сделать ПЦР-тест можно будет в часы работы поликлиник.

Пункты бесплатного экспресс-тестирования продолжат работать в прежнем режиме. Вакцинироваться против коронавирусной инфекции в городе можно будет с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Детскую медицинскую помощь на дому окажут 31 октября, 4 и 7 ноября с 09:00 до 15:00. Посетить медицинские учреждения для детей можно будет 30 октября, 5 и 6 ноября с 09:00 до 15:00.

Детские травмпункты продолжат работать с 08:00 до 22:00.

В праздничный день, 4 ноября, дежурные аптеки будут работать круглые сутки. Другие аптеки можно будет посетить с 10:00 до 18:00 в этот день, кроме аптеки №2.

30 октября, 5 и 6 ноября прием в женских консультациях будет осуществляться с 09:00 до 15:00. 31 октября и 7 ноября с 9:00 до 15:00 будет принимать как минимум одно учреждение округа. А 4 ноября в эти же часы можно будет посетить лишь одну консультацию округа.

Пункты сдачи плазмы к коронавирусу продолжат работать в прежнем режиме. 4 ноября объявлен выходным днем в таких организациях.

Ознакомиться с подробным расписанием медицинских учреждений города в период длинных выходных можно на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в Оперштабе столицы ответили на все интересующие москвичей вопросы о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября.