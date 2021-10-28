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Выброс аммиака произошел на предприятии в Череповце

Михаил Алимов

Происшествия
Выброс аммиака произошел на предприятии в Череповце
Фото: mos.ru

В одном из цехов предприятия в городе Череповец произошел выброс аммиака. Пострадали трое рабочих. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что это был цех по производству минеральных удобрений.

В ГУ МЧС подтвердили РИА Новости, что от выброса газообразного аммиака пострадали трое сотрудников местного предприятия.

— Выброс аммиака в цехе по производству минеральных удобрений. Пострадали трое рабочих, — рассказали в ведомстве.

Информацию подтвердили и на сайте регионального МЧС. Там добавили, что информация о выбросе поступила примерно в 08:00.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, МБУ «Спас», Роспотребнадзора и скорой медицинской помощи.

8 октября сообщалось, что на Амурском газоперерабатывающем заводе произошел взрыв. На видео, которые быстро распространились в Сети, видны объекты, высокое пламя и бегущие рабочие. Также были слышны сигналы тревоги.

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