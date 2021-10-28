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Тренер перечислил эффективные упражнения для домашних тренировок

Ирина Игнатенко

Общество
Тренер перечислил эффективные упражнения для домашних тренировок
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Во время продолжительных нерабочих дней, когда в Московском регионе закрыты тренажерные залы, можно продолжать тренировки дома или на свежем воздухе. О самых эффективных упражнениях рассказал тренер, учитель физкультуры столичной школы № 305 Сергей Голдин.

Тренер отметил, что, несмотря на закрытие фитнес-клубов, можно самостоятельно прокачивать все группы мышц.

— Если у вас дома нет никакого инвентаря (гантелей, штанги), то для мышц груди подойдут обычные отжимания от пола. Потом их можно усложнить, поставив ноги на какую-нибудь опору. Можно выполнять вариативные отжимания под разным наклоном, — отметил он в комментарии РИАМО.

Бедра можно тренировать выпадами вперед, для утяжеления тоже можно взять две пачки книг в одну и другую руку, при этом их вес должен быть одинаковый.

По словам тренера, утяжеление в виде книг можно использовать и для тренировок на руки.

— Нужно взять кипы книг, связать их плотной резинкой или веревкой и делать поднимания на бицепсы. На трицепсы подойдут те же отжимания, но узким хватом, — пояснил тренер.

Также не стоит забывать об упражнениях на пресс.

До этого специалисты назвали топ-5 эффективных упражнений для стройности ног.

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