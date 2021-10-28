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Брат и сестра пропали в Санкт-Петербурге

Михаил Алимов

Происшествия
Брат и сестра пропали в Санкт-Петербурге
Фото: moscow-live

Брат и сестра из Санкт-Петербурга не вернулись домой 27 октября. 14-летнего подростка и 11-летнюю девочку ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщается в его социальных сетях.

— Пропали Лобанов Роман Константинович, 14 лет, Лобанова Таисия, 10 лет, Санкт-Петербург. С 27 октября 2021 года их местонахождение неизвестно, — говорится в посте соцсети «ВКонтакте» отряда.

Мальчик одет в светло-серую куртку, темные джинсы и кроссовки. Девочка вышла в красном пальто и черных штанах. Любую информацию о них можно сообщить на горячую линию отряда или по телефону 112.

24 октября полиция Красноярска сообщила о пропаже двух школьниц. Девочки в разное время и при разных обстоятельствах пропали в Ленинском районе города. В итоге сотрудники полиции обнаружили пропавших девочек в Дудинке на севере Красноярского края спящими в подъезде.

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