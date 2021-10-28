За три недели сервисом «По пути» в Новой Москве воспользовались 14 тысяч человек

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За три недели реализации нового транспортного проекта «По пути» в четырех поселениях Троицкого и Новомосковского административных округов столицы его участниками стали 14 тысяч местных жителей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на департамент транспорта столицы.

Пользователи сервиса перевозок по требованию могут вызвать автобус с помощью приложения «Московской транспорт». Спрос на подобные поездки за последнюю неделю вырос на 13 процентов. На 15 процентов выросло число пассажиров.

— Раньше таких услуг в нашей стране никто не предоставлял, поэтому мы длительное время тестировали эту новую технологию, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сервис персонализированных перевозок «По пути» заработал 1 октября. Услуга сейчас доступна для жителей четырех поселений ТиНАО: Десеновского, Сосенского, Воскресенского и Филимонковского.

До этого стало известно, что работу велопроката продлили в Москве до конца ноября. Сезонные абонементы и все бонусы сохраняются у горожан до 30 ноября.