«Нужно уезжать за город»: москвичам пообещали потепление в выходные

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В субботу и воскресенье погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления. Также в эти дни температура воздуха ожидается выше климатической нормы на четыре–пять градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— При переменной облачности осадков с 30 октября по 2 ноября не ожидается. Температура воздуха в ночные часы в субботу и воскресенье будет порядка 5–7 градусов минимально, по Московской области — не ниже плюс трех. Дневная температура — 8–13 по региону. 30 октября будет 11–13 градусов. 31 октября может быть на градус попрохладнее. И в последующие дни у нас ночи станут только чуть холоднее, 2 ноября дневная температура ожидается пониже. Потому что там немного ослабнет ветер. Мы будем на периферии антициклона, будет чуть больше облаков. 2 ноября по региону плюс 2–7 градусов минимальная температура, 4–9 — максимальная, — отметила синоптик.

Поэтому москвичи, которые не успели поменять резину на зимнюю, могут не переживать о ненастной погоде — ее не ожидается. Как уточнила Позднякова, вплоть до 7 ноября отрицательной температуры не будет, осадков в виде мокрого снега тоже. Также с 30 октября и до первых чисел ноября атмосферное давление прогнозируется высокое, на 7–10 единиц выше нормы.

— Начиная с субботы, погода комфортная и нужно уезжать за город для того, чтобы надышаться воздухом и не общаться в Москве с людьми, которые там останутся, — добавила собеседница «ВМ».

Президентом России Владимиром Путиным было принято решение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. В Москве этот период выходных начался с 28 октября. В течение последующих 11 дней не будет работать ряд заведений, но прогулки для жителей столицы разрешены. Более того, власти города считают, что москвичам стоит больше дышать свежим воздухом в эти дни и укреплять свой иммунитет.