Диетолог Гинзбург перечислил самые опасные продукты при диабете

Фото: pexels.com

Людям с сахарным диабетом нужно пересмотреть свой рацион. Такое заявление сделал диетолог Михаил Гинзбург. Специалист перечислил продукты, которые не стоит есть при заболевании.

Гинзбург отметил, что диабет бывает двух типов, среди больных второй тип встречается гораздо чаще. Диабетики первого типа получают инсулин, находятся под контролем медиков, а люди с диабетом второго типа должны следить за питанием и образом жизни.

По словам Гинзбурга, при диабете второго типа стоит как можно меньше потреблять простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картошке и рисе. Сложные углеводы, такие как грубый хлеб, гречка, овсянка, исключать из рациона не нужно.

— При диабете мясо стоит заменить рыбой, птицу можно есть. Надо есть как можно больше овощей, фруктов и ягод. Также стоит заменить подсолнечное масло на оливковое в повседневной жизни, — добавил он в комментарии Nation News.

Также людям с диабетом необходимо помнить о ежедневных прогулках и достаточном количестве сна.

До этого гастроэнтеролог перечислил самые вредные для здоровья продукты. Он отметил, что в умеренном количестве эти продукты считаются «условно вредными».