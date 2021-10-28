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Дебошир со стулом в руках напал на полицейского в ресторане на Арбате

Илья Ашуров

Происшествия
Дебошир со стулом в руках напал на полицейского в ресторане на Арбате
Фото: Официальный сайт клуба Джанго
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

В ресторане в центре столицы посетитель избил полицейского стулом. Об этом в четверг, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 октября в заведении на улице Арбат. Полицейские проводили проверку в помещении ресторана. В какой-то момент мужчина 1991 года рождения начал проявлять агрессию по отношению к правоохранителям.

Он сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а затем схватил в руки стул и ударил им своего оппонента по руке.

Вскоре дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции.

— Лейтенант полиции за оказанием медицинской помощи обращался в медицинское учреждение, после чего продолжил несение службы, — заключили в МВД.

До этого сообщалось, как 28-летнего жителя столицы сняли с рейса Омск — Москва в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Карбышева.

Нетрезвого мужчину вывели из самолета полицейские. Москвич при этом был одет в банный халат и кроссовки. Пассажир не сопротивлялся при задержании и демонстрировал вежливость, пропуская правоохранителя в полицейскую машину первым.

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