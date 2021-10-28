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Более 170 тысяч не пристегнутых ремнем безопасности водителей выявили в Москве с начала года

Илья Ашуров

Происшествия
Более 170 тысяч не пристегнутых ремнем безопасности водителей выявили в Москве с начала года
Фото: Pixabay

За январь–сентябрь текущего года автоинспекторы выявили более 170 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с использованием ремней безопасности. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, большую часть таких нарушений регистрировали комплексы фотовидеофиксации — почти 70 процентов от общего числа. Оставшуюся часть водителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности, выявляли инспекторы ДПС.

Также за указанный период зарегистрировано около 6600 нарушений, связанных с использованием телефона за рулем. Большую часть из них также выявили системы автофиксации нарушений.

— Сотрудники Управления ГИБДД Москвы в очередной раз напоминают автолюбителям: будьте внимательнее на дорогах, соблюдайте элементарные нормы безопасности и не рискуйте своей жизнью и жизнью других участников движения, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

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