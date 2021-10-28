Суд арестовал похитителей, требовавших 100 миллионов рублей у москвича

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд в Москве арестовал подозреваемых в похищении москвича, которое произошло летом текущего года. Об этом в четверг, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— На основании ходатайства следователя каждому из обвиняемых Кузьминским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

По данным МВД, похищение произошло в июне 2021 года в Москве. Злоумышленники насильно увезли мужчину в частный дом в Мытищах. В течение почти трех недель они держали его в плену, избивали и требовали заплатить им 100 миллионов рублей за освобождение.

Кроме того, похитители проникли в квартиру своей жертвы. Из нее они похитили различные ценные вещи на сумму свыше трех миллионов рублей. Однако на этом они не остановились.

Потерпевшего заставили оформить под залог своей недвижимости кредитный договор на сумму 4,5 миллиона рублей. Только после этого его отпустили.

Спустя некоторое время подозреваемые были задержаны. МВД опубликовало кадры их задержания.