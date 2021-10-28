Анестезиолог объяснил, какие пациенты чаще просыпаются во время операций

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Врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал, как часто в медицинской практике происходят случаи, когда пациенты пробуждаются от наркоза во время операций.

— Такое возможно. Раньше это было чаще. По статистике, пациент обычно просыпается при нейрохирургических вмешательствах и при операциях в торакальной хирургии, то есть в области грудной клетки. На сегодняшний день возможности продвинутого мониторинга уровня сознания помогают избежать таких ситуаций, которые иногда, но случаются. Это может быть страшно, и тот, кто это пережил, потом всю жизнь может у психолога лечиться, — рассказал врач в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи».

По его словам, раньше, в 1960-х, во время операций просыпались, что-то слышали и чувствовали от 15 до 30 процентов человек, однако сейчас, имея современное оборудование, такая вероятность сводится к нулю. Препараты, которые используют для анестезии, безопасны и не токсичны, поэтому не наносят вред организму, как это было раньше.

До этого врачи рассказали, что они чувствуют при лечении преступников. Таких пациентов, пояснил специалист, всегда пристегивают наручниками даже во время операции, а поблизости в ходе процедур находятся правоохранители.