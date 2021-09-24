«Спасти жизнь, чтобы он получал возмездие»: врачи рассказали о чувствах при лечении преступников

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Врачам необходимо оперировать и спасать преступников, так как они не судьи. Об этом заявил доктор медицинских наук, хирург Игорь Короткий в пятницу, 24 сентября.

— Мнение врача о том, что человек является преступником, исключительно личное, оно где-то очень далеко на задворках души. Я врач, я должен оперировать и спасти жизнь, — рассказал он.

Таких пациентов, уточнил специалист, всегда пристегивают наручниками, даже во время операции. Поблизости в ходе процедур находятся правоохранители, отметил хирург.

Случаи с некачественными манипуляциями исключены, иначе хирург также станет преступником, добавил Короткий. Врачи, по его словам, не являются судьями.

При этом какая-то часть сознания противится тому, что даже такую жизнь нужно спасать, признался Короткий. Эмоциональная связь врача и пациента, по его словам, не должна оказывать воздействие на качество помощи.

Врач в любом случае обязан лечить, оперировать и спасать любого гражданина, приводит слова Короткого телеканал 360.

Будущих медиков еще в университете учат, что их первостепенная задача — оказывать помощь, рассказала пластический и реконструктивный хирург Галина Декаспер. Целью врача является оказание помощи, ему не стоит судить человека по деяниям, подчеркнула она.

— Я не судья, но считаю, что такому человеку нужно спасти жизнь, чтобы он получал возмездие не на том свете, а на этом. Иначе слишком легко все — он сполна должен ответить за свои деяния, — пояснила врач.

Даже если суд не докажет вину подозреваемого, он должен будет понести наказание. Это, по словам Декаспер, является другой стороной мотивации спасать жизнь даже преступникам.

20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. По данным Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек.

Устроивший стрельбу Тимур Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был сильно ранен. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи сделали ему операцию.

После этого Тимура Бекмансурова перевели на гемодиализ, а в четверг, 23 сентября, местные медики закончили необходимые процедуры. В этот день его состояние резко ухудшилось после ампутации ноги, у молодого человека также перестали функционировать почки. 24 сентября стало известно, что Бекмансуров пришел в сознание в больнице.