Стрелявший в университете в Перми пришел в сознание

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Студент пермского университета, устроивший стрельбу в нем, пришел в сознание в больнице. Его состояние улучшилось. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Минздрав региона.

— Оно (состояние) сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании, — передает слова главы краевого Минздрава Анастасии Крутень РИА Новости.

До этого сообщалось, что его состояние резко ухудшилось после ампутации ноги. У пермского стрелка перестали функционировать почки.

После операции Тимура Бекмансурова перевели на гемодиализ, а в четверг местные медики закончили необходимые процедуры.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.