Состояние пермского стрелка резко ухудшилось после ампутации ноги

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Состояние здоровья Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете (ПГУ), резко ухудшилось после ампутации ноги. Об этом стало известно в четверг, 23 августа.

Отмечается, что у пермского стрелка перестали функционировать почки.

После операции Тимура Бекмансурова перевели на гемодиализ, а в четверг местные медики закончили необходимые процедуры.

Состояние стрелка оценивается как тяжелое. Однако врачи утверждают, что у него есть шанс выжить, передает Telegram-канал Mash.

В четверг, 23 сентября, в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что после стрельбы в Перми семеро пострадавших проходят лечение в федеральных клиниках Минздрава РФ. Из них четверо находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственном комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.