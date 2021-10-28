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Пассажир самолета попытался выйти через резиновый гофр трапа во Внукове. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Пассажир самолета попытался выйти через резиновый гофр трапа во Внукове. Видео
Фото: Скриншот видео
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В московском аэропорту Внуково у пассажира самолета турецкой авиакомпании случился приступ клаустрофобии. Он попытался выйти на улицу через резиновый гофр телескопического трапа.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина безуспешно пытается разорвать резиновые складки трапа. В какой-то момент, обессилев, он лежит на полу. Позже мужчину передали медикам.

Видео: Telegram / Московские новости

До этого сообщалось, как 28-летнего жителя столицы сняли с рейса Омск — Москва в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в международном аэропорту имени Карбышева.

Нетрезвого мужчину вывели из самолета полицейские. Москвич при этом был одет в банный халат и кроссовки. Пассажир не сопротивлялся при задержании и демонстрировал вежливость, пропуская правоохранителя в полицейскую машину первым.

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