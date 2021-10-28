Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности в нерабочие дни

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Столичные городские службы начали работать в режиме повышенной готовности в длинные выходные дни — с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что всех специалистов оснастили специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

— Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы полторы тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что в городе усилили контроль за электросетевыми объектами, а также за соблюдением требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инфраструктуры ЖКХ.

— Все системы жизнеобеспечения города, благодаря существующим резервам мощностей, готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около трех миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более шести миллионов кубометров в сутки, — заключил заместитель мэра столицы.

До этого москвичам рассказали, как с 28 октября по 7 ноября будут работать медицинские учреждения города. Например, взрослые поликлиники будут принимать жителей 31 октября, 4 и 7 ноября с 9:00 до 16:00, а 30 октября, 5 и 6 ноября — с 9:00 до 18:00.