Индустриальный кластер может появиться на месте бывшей промзоны «Южный порт»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Проект комплексной реорганизации территорий бывшей промышленной зоны «Южный порт» в столичном районе Печатники выставили на общественные обсуждения. Горожане примут решение о строительстве индустриального кластера. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 28 октября.

Специалисты планируют возвести здесь здания общей площадью около 452 тысяч квадратных метров.

Проекты подразумевают возведение производственных объектов, которые в будущем станут современным кластером.

— Город продолжает осваивать разрозненные и зачастую заброшенные территории. Программа комплексного развития территорий предусматривает редеволепмент бывших промышленных зон, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. На данном участке предусмотрено строительство объектов производственного и общественно-делового назначения, что в перспективе создаст новые рабочие места, — отметила председатель комитета.

По ее словам, такие меры позволят увеличить привлекательность района.

Общественные обсуждения благоустройства бывшей промзоны проходят с 27 октября по 9 ноября текущего года на портале «Активный гражданин».

В среду, 27 октября, Юлиана Княжевская рассказала, что на обсуждение жителей Москвы вынесли 75 градостроительных проектов.

По ее словам, стартовал сбор мнений по объектам спорта, культуры и бытового обслуживания.