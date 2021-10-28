Индустриальный кластер может появиться на месте бывшей промзоны «Южный порт»
Проект комплексной реорганизации территорий бывшей промышленной зоны «Южный порт» в столичном районе Печатники выставили на общественные обсуждения. Горожане примут решение о строительстве индустриального кластера. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг, 28 октября.
Специалисты планируют возвести здесь здания общей площадью около 452 тысяч квадратных метров.
Проекты подразумевают возведение производственных объектов, которые в будущем станут современным кластером.
— Город продолжает осваивать разрозненные и зачастую заброшенные территории. Программа комплексного развития территорий предусматривает редеволепмент бывших промышленных зон, которые не используются по назначению и являются перспективными для развития. На данном участке предусмотрено строительство объектов производственного и общественно-делового назначения, что в перспективе создаст новые рабочие места, — отметила председатель комитета.
По ее словам, такие меры позволят увеличить привлекательность района.
Общественные обсуждения благоустройства бывшей промзоны проходят с 27 октября по 9 ноября текущего года на портале «Активный гражданин».
В среду, 27 октября, Юлиана Княжевская рассказала, что на обсуждение жителей Москвы вынесли 75 градостроительных проектов.
По ее словам, стартовал сбор мнений по объектам спорта, культуры и бытового обслуживания.