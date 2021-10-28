«Разрушает весь организм»: эндокринолог объяснила, как предотвратить развитие диабета

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Высокая смертность от диабета не слишком очевидна, часто ее списывают на сердечно-сосудистые заболевания. Но на самом деле сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания различаются очень условно, рассказала врач-эндокринолог Мария Шестакова.

— Это заболевание разрушает буквально весь организм, — утверждает Шестакова.

Всего за два последних десятилетия число пациентов с сахарным диабетом второго типа в России возросло более чем в два раза, а половина больных младше 60 лет. Но многие люди даже не догадываются о том, что находятся всегов шаге от опасности. Предиабет — скрытая стадия болезни, при которой сахар в крови лишь немного выше нормы, — может длиться 10–15 лет. Но иногда он может перейти в настоящий диабет всего за несколько месяцев.

— По статистике, около 11–15 процентов людей ежегодно из стадии предиабета перешагивают в стадию диабета, которая уже является необратимой, — передает слова Шестаковой сайт «Аргументы и факты».

Также врач напомнила, что коронавирус повышает риск развития сахарного диабета второго типа. И хотя после выздоровления сахар в крови у многих пациентов стабилизируется, через год или позже может развиться настоящий диабет. Уточняется, что если общая летальность при коронавирусе — около 2,5 процента, то у людей с первым типом диабета она составляет 7 процентов, а при диабете второго типа — 14 процентов.

Но защититься от рисков все-таки возможно. Необходимо раз в год сдавать анализ крови на гликированный гемоглобин. Это исследование быстрое, его можно сдавать и после еды. Норма — до 6 процентов. Предиабет (или высокий риск диабета) — 6,0–6,4 процента. Сахарный диабет — 6,5 процента и более. При обнаружении предиабета будет время предпринять срочные меры

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сахарным диабетом нужно пересмотреть свой рацион, и перечислил продукты, которые стоит избегать при таком заболевании.