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Врач объяснил, как коронавирус сказывается на наркозе

Анна Михалюк

Общество
Врач объяснил, как коронавирус сказывается на наркозе
Операция по устранению сбоя сердечного ритма. Она проводится под интубационным наркозом через катетеры / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Врач-анестезиолог Сергей Дубров объяснил, когда после перенесенного коронавируса можно ложиться на операцию под общим наркозом.

— Операцию нужно назначать с учетом того, как пациент перенес ковид и как он восстановился. Если мы говорим об операциях срочных, то и во время ковида пациентов оперируют. Риски осложнения сильно возрастают, и плановое хирургическое вмешательство на фоне острых инфекционных процессов противопоказано, — объяснил доктор в новом выпуске на YouTube-канале «Ходят слухи».

Пациенты, которые переболели коронавирусом, должны тщательно подготовиться к плановой операции: сдать все необходимые анализы и оценить последствия перенесенной инфекции.

— После полного восстановления, нормализации лабораторных показателей, контроля функции сердечно-сосудистой системы, КТ, которая покажет уровень фиброза, и в случае эмоционального восстановления пациента можно назначать операцию.

Ранее анестезиолог назвал пациентов, которые чаще других просыпаются во время оперативных вмешательств.

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