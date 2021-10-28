Врач объяснил, как коронавирус сказывается на наркозе
Врач-анестезиолог Сергей Дубров объяснил, когда после перенесенного коронавируса можно ложиться на операцию под общим наркозом.
— Операцию нужно назначать с учетом того, как пациент перенес ковид и как он восстановился. Если мы говорим об операциях срочных, то и во время ковида пациентов оперируют. Риски осложнения сильно возрастают, и плановое хирургическое вмешательство на фоне острых инфекционных процессов противопоказано, — объяснил доктор в новом выпуске на YouTube-канале «Ходят слухи».
Пациенты, которые переболели коронавирусом, должны тщательно подготовиться к плановой операции: сдать все необходимые анализы и оценить последствия перенесенной инфекции.
— После полного восстановления, нормализации лабораторных показателей, контроля функции сердечно-сосудистой системы, КТ, которая покажет уровень фиброза, и в случае эмоционального восстановления пациента можно назначать операцию.
Ранее анестезиолог назвал пациентов, которые чаще других просыпаются во время оперативных вмешательств.