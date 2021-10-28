Современный жилой квартал по программе реновации возведут в районе Черемушки

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Цюрупы Карта всех событий

Строительство домов по программе реновации жилищного фонда и комплексное развитие запланировали в квартале № 25а в районе Черемушки города Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 28 октября.

Он отметил, что территорию улицы Цюрупы реорганизуют. В настоящий момент здесь расположись гаражи, магазин и объект самостроя.

— В квартале № 25а будет возведен современный жилой микрорайон с местами для работы и отдыха, социальными и досуговыми центрами. Здесь запланировано строительство более 100 тысяч квадратных метров недвижимости по программе реновации жилищного фонда, что позволит в будущем предоставить новое жилье ориентировочно двум тысячам человек, — заявил глава ведомства.

В районе Черемушки уже начали переселение жителей из домов на улицах Гарибальди и Профсоюзной. Необходимо будет расселить 119 старых зданий.

Также Левкин рассказал, что переселение горожан по программе реновации жилищного фонда стартовало в Троицком административном округе (ТАО) Москвы. С 30 октября будущие жильцы смогут осмотреть квартиры.