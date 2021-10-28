Минсельхоз Турции прокомментировал запрет на ввоз мандаринов в Россию

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Приостановка ввоза мандаринов в Россию от одного турецкого поставщика не означает полного запрета экспорта фруктов из страны. Об этом в четверг, 28 октября, заявили в Минсельхозе республики.

— Наше министерство не получало официального уведомления от Роспотребнадзора об этом решении, однако, насколько мы понимаем, оно не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию. Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено — такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

До этого сообщалось, что в турецких мандаринах нашли слишком много пестицидов, из-за чего Роспотребнадзор решил приостановить их ввоз в Россию.

Отмечается, что ввоз приостановлен с 29 октября и до «особого распоряжения». Сотрудники российской таможни предупреждены об этом, а ситуация находится на строгом контроле у Роспотребнадзора.

Приостановление ввоза турецких мандаринов в Россию с 29 октября может привести к росту цен в магазинах на этот фрукт. Турецкие поставщики занимают значительную долю на рынке. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.