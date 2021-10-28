Свыше 15 тысяч цветов высадят в рамках озеленения бульвара Братьев Весниных

Фото: Комплекс городского хозяйства

Россия, Москва, бульвар Братьев Весниных Карта всех событий

Вся площадь озеленения бульвара Братьев Весниных на территории бывшей промзоны ЗИЛ составит более 1,2 тысячи квадратных метров. Там планируется высадить более 15 тысяч цветов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) в четверг, 28 октября.

Проект озеленения предусматривает как высадку новых деревьев, так и сохранение уже существующих. К уже растущим кленам, липам и тополям добавятся рябины и яблони. Также планируется высадить на территории злаковые травы и лекарственные растения.

— Так, планируется высадить более 15 тысяч цветов, в числе которых злаковые травы и даже несколько видов лекарственных растений, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что кроме озеленения бульвар оборудуют умными скамейками со стелами навигации, LED-освещением, точками доступа Wi-Fi, а также пунктами подзарядки мобильных гаджетов. Специально для проекта изготовят малые архитектурные формы.

— Планируется, что отделка малых архитектурных форм будет выполнена из легированной кортеновской стали, устойчивой к атмосферной коррозии, — рассказал Кузнецов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что осенью на улицах столицы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч растений.