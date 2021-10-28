Андрей Бочкарев рассказал о строительстве жилья на месте промзоны «Октябрьское поле»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

Почти 190 тысяч квадратных метров жилья возвели на территории бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в столичном районе Щукино в рамках реорганизации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 28 октября.

Он отметил, что в настоящий момент рабочие строят учреждения дошкольного образования, поликлиники и школы на указанном участке. Общая площадь объектов социальной инфраструктуры составит свыше 13 тысяч «квадратов».

— Жилой квартал «Октябрьское поле» — масштабный проект комплексной реорганизации части промзоны № 41. На данный момент на «Октябрьском поле» уже ввели более 189 тысяч квадратных метров жилья, коммерческой инфраструктуры и социальных объектов. На месте бывшего заброшенного городского участка построены жилые корпуса и три детских сада, — заявил заммэра.

Генеральный директор «РГ-Девелопмента» Татьяна Тихонова добавила, что компания в конце октября получила разрешение на старт эксплуатации двух жилых корпусов и детского сада.

— Строительство на территории «Октябрьского поля» идет в соответствии с графиком. В конце октября мы ввели два жилых корпуса на 1127 квартир с подземным паркингом на 320 машин. Общая площадь двух домов — более 92 тысяч квадратных метров, — уточнила она.

До этого председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что проект комплексной реорганизации территорий бывшей промышленной зоны «Южный порт» в столичном районе Печатники выставили на общественные обсуждения. Горожане примут решение о строительстве индустриального кластера.