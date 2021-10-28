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Один человек погиб при пожаре в частном доме на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Один человек погиб при пожаре в частном доме на востоке Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, улица Розы Люксембург Карта всех событий

Один человек погиб во время пожара в частном доме на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Департамента ГОЧСиПБ в четверг, 28 октября.

Возгорание произошло около 10 утра в районе Косино-Ухтомский в частном доме, расположенном на улице Розы Люксембург. По словам представителя ведомства, площадь пожара составила более пятидесяти квадратных метров.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ»: расчеты ПСО № 211, ПСО № 209 им. полковника А. А. Жебелева, — рассказал пресс-секретарь Департамента ГОЧСиПБ.

В ведомстве также отметили, что в 11 часов пожар был ликвидирован. Во время разборки завалов был обнаружен погибший.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Также в четверг, 28 октября, в Балашихе произошел пожар в трехэтажном жилом доме старой постройки. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

Инцидент произошел в доме с деревянными перекрытиями, который расположен в микрорайоне Салтыковка. Из здания эвакуировали восемь человек, из них — один ребенок.

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