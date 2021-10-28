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«Не совсем здоров, но жив»: жена Бориса Щербакова озвучила его диагноз

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не совсем здоров, но жив»: жена Бориса Щербакова озвучила его диагноз
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Госпитализированный в Москве актер Борис Щербаков пробудет в больнице до следующей недели. Врачи решили перестраховаться и «прокапать» артиста. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

— С Борисом Васильевичем все хорошо. Его прокапают, полечат и выпустят. Через неделю или даже раньше. В общем, на следующей неделе уже должен выйти. Он не совсем здоров, но жив и будет жив. У него отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Поэтому простудился, простуда у него, — заверила «ВМ» артистка.

В СМИ сообщалось, что 28 октября российского актера Бориса Щербакова увезли в больницу с пневмонией. У артиста имеются проблемы с сердцем и сопутствующие заболевания, поэтому ему необходимо наблюдение врачей. В августе этого года Щербакова уже госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Сейчас ситуация не такая критичная.

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