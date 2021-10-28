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Детский сад на 200 мест построят в Новой Москве

Виктория Сикерина

Город
Детский сад на 200 мест построят в Новой Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово Карта всех событий

Строительство детского сада на 200 детей в Сосенском поселении Новой Москвы завершат в скором времени. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в четверг, 28 октября.

Он отметил, что образовательное учреждение возведут в составе жилого комплекса «Южное Бунино».

— Основной объем работ по строительству дошкольной образовательной организации на 200 мест завершен. Общая площадь возведенного трехэтажного здания детсада с одним подземным этажом составляет около 2,7 тысячи квадратных метров. Здесь обустроены спальни, игровые, залы физкультуры и музыки, медицинский кабинет, пищеблок и административно-хозяйственные помещения, — заявил заммэра.

Левкин уточнил, что детский сад рассчитан на восемь групп по 25 детей разных возрастов.

Строительные работы на объекте специалисты завершат до конца текущего года, на то же время запланирован старт эксплуатации здания, заключил он.

Ранее стало известно, что подготовительный этап работ по строительству детского сада на 200 мест начался в Ленинском городском округе. Объект будет возведен рядом с поселком Лопатино.

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