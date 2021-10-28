ФОК в столичном районе Митино дополнят бассейном и тренажерным залом

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Митинская улица, 24Ас1 Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в районе Митино Москвы планируют расширить за счет бассейна и тренажерного зала. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 28 октября.

Он отметил, что частный застройщик начал ремонт в спортивном центре на Митинской улице.

— Здание ФОК, которое было построено в 2017 году, является частной собственностью организации оказывающей спортивные и оздоровительные услуги. Земельный участок, на котором будет идти строительство, находится в аренде у собственника, — сказал заммэра.

Сергей Левкин уточнил, что застройщик привлечет частных инвесторов для реализации проекта. Общая площадь здания увеличится с 4,5 до 5,1 тысячи «квадратов».

В четверг, 28 октября, в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы заявили, что ледовый дворец по концепции Этери Тутберидзе возведут на месте долгостроя на Тарусской улице в столичном районе Ясенево.

В ведомстве отметили, что специалисты планируют завершить работы во втором квартале 2023 года.