Более четверти жителей России приняли участие в переписи населения онлайн

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Во Всероссийской переписи населения 17 миллионов человек приняли участие в онлайн-формате. Это более четверти от всех участников переписи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

— Полученная информация может лечь в основу большого количества решений: от разработки федеральных программ и проектов до принятия решений о строительстве отдельных объектов, таких как школы, больницы или детские сады. На данный момент переписались 64 млн человек — это 44 процента населения страны. Больше четверти, 17 млн человек, переписались электронным способом, — приводятся в материале слова главы Росстата Павла Малкова.

В настоящее время лидерами переписи являются следующие регионы: Волгоградская область, Тульская и Курганская области, Москва, Мордовия, Тыва и Чечня, сообщается в Telegram-канале.

Перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Впервые в ней можно принять участие дистанционно в период до 8 ноября.

Россияне могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в переписи населения в онлайн-формате.