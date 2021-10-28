Злоумышленник ограбил московскую пенсионерку на 80 тысяч рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Чуйкова Карта всех событий

На юго-востоке столицы пенсионерка стала жертвой ограбления. Об этом в четверг, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, двое мужчин пришли в квартиру на улице Маршала Чуйкова, где проживает 80-летней женщина. Они представились сотрудниками управляющей компании и заявили, что в квартире пенсионерки следует провести работы по устранению неисправностей в системе вентилирования.

Убедив пенсионерку в необходимости таких работ, они заключили с ней договор, по которому она должна была заплатить им 8 тысяч рублей. Чтобы расплатиться, женщина извлекла сумку с деньгами, спрятанную у изголовья кровати. Злоумышленники получили деньги и ушли, заявив, что вернутся на следующий день для проведения работ.

Днем позже мужчины вновь пришли к пожилой женщине. На этот раз один из них зашел в комнату, где хранилась сумка с деньгами, вытащил ее из-под кровати и выбежал. За ним последовал и его «компаньон», имитировавший в тот момент выполнение ремонтных работ.

После случившегося пенсионерка обратилась в полицию.

— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого на улице 15-я Парковая. Им оказался 30-летний местный житель, который дал признательные показания, — заключил Васенин.

В настоящее время второй мужчина проходит по делу в качестве свидетеля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Жестокое ограбление

Днем ранее стало известно, что в квартиру 78-летнего москвича на 15-й Парковой улице позвонила неизвестная девушка и попросила дать ей воды. Мужчина открыл дверь, впустил ее в помещение и предложил кофе.

Когда потерпевший ушел на кухню, обвиняемая открыла входную дверь и впустила в квартиру двух своих сообщников. Мужчины, угрожая ножом, связали пенсионера скотчем и потребовали отдать им денежные средства.

Обыскав жилище, злоумышленники нашли сбережения и скрылись с похищенным. Общая сумма ущерба составила около 3,7 миллиона рублей. Сумев освободиться от скотча, потерпевший позвонил в полицию.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны ранее судимый 34-летний мужчина и 22-летняя девушка.

В отношении фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется розыск третьего соучастника.