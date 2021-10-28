Автобусы запустили по четырем трамвайным маршрутам в районе Павелецкого вокзала

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

В районе Павелецкого вокзала задерживаются трамваи четырех маршрутов по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в четверг, 28 октября.

— В районе Павелецкого вокзала по техническим причинам задерживаются трамваи А, № 3, 38 и 39, — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что маршруты транспорта временно изменены. Пассажирам рекомендуют быть внимательнее и слушать объявления водителей, сообщается в Telegram-канале.

— По маршрутам трамваев работают автобусы, — заключили представители ведомства.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что знаменитый трамвай-трактир «Аннушка», который курсировал по центру столицы в течение 30 лет, выставили на продажу. Стоимость трамвая оценивается в 1,2 миллиона рублей.

«Аннушку» можно было встретить на улицах Москвы с 1989 по 2020 год. Сначала трамвай был трактиром, а после превратился в ресторан европейской кухни. При этом транспортное средство пользовалось популярностью и в кино. Например, «Аннушку» можно увидеть в культовом фильме «Брат-2».