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Более 100 водителей задержали в Москве за дачу взятки инспекторам ДПС с начала года

Илья Ашуров

Происшествия
Более 100 водителей задержали в Москве за дачу взятки инспекторам ДПС с начала года
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За девять месяцев текущего года в Москве задержан 101 участник дорожного движения за дачу взятки сотрудникам ДПС. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, за январь-сентябрь этого года возбуждено 85 уголовных дел по фактам дачи взятки автоинспекторам.

— Дача взятки должностному лицу при исполнении, является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы, — напомнили в ГИБДД.

До этого в Госавтоинспекции рассказали, что за девять месяцев текущего года сотрудники ведомства выявили более 170 тысяч нарушений ПДД, связанных с использованием ремней безопасности. Большую часть таких нарушений регистрировали комплексы фотовидеофиксации — почти 70 процентов от общего числа.

Оставшуюся часть водителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности, выявляли инспекторы ДПС.

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