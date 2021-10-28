Более 600 тысяч пассажиров без масок выявили в Москве с мая 2020 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Свыше 600 тысяч пассажиров без масок в общественном транспорте Москвы выявили с мая 2020 года. Об этом сообщил глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов в четверг, 28 октября.

— С момента введения ограничительных мер, с 12 мая 2020 года, зафиксировано более 600 тысяч нарушений масочного режима в московском транспорте. За последний месяц контролеры ГКУ «Организатор перевозок» в среднем фиксировали порядка 1,7 тысячи нарушений в день, — рассказал представитель учреждения.

Контролеры в сентябре выписали более 40 тысяч постановлений за нарушение масочного режима. С начала октября их выявили уже более 45 тысяч, чаще всего нарушения происходили на станциях метро «ВДНХ», «Полежаевская», «Комсомольская», «Парк культуры» и «Митино».

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Проверки соблюдения масочного режима в метро усилили на 50 процентов в октябре из-за роста числа случаев COVID-19, добавил глава ведомства. Более 500 контролеров, по его словам, ежедневно задействованы в проверках на транспортном комплексе.

Почти все пассажиры, как уточнил он, заходят в метро в масках. Но затем некоторые спускают маску или вовсе снимают ее, в результате чего их штрафуют, приводит слова Султанова ТАСС.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.