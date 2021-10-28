Серийного похитителя электроники задержали в Подольске

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Россия, Московская область, Подольск, улица Кирова Карта всех событий

В Подольске полиция задержала 30-летнего местного жителя, который подозревается в серии краж компьютерной техники. Об этом в четверг, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в вечернее время злоумышленник со своим знакомым пришел в магазин электроники на улице Кирова. В торговом зале они сняли со стеллажей системные блоки и ушли, не оплатив товар. Они вынесли похищенную технику и положили в машину, к которой заранее прикрепили поддельные номерные знаки. На этом автомобиле они и скрылись.

Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба МВД

Позже полицейские смогли вычислить автомобиль похитителей и задержали одного из них.

— Мужчина периодически брал в пользование автомобиль своих родственников, на который устанавливал несуществующие номера. Он пояснил, что похищенную технику сдавал в скупки в Москве, а также продавал неизвестным гражданам на улице, вырученные денежные средства делил с сообщником, — рассказала Петрова.

Также выяснилось, что злоумышленники причастны по меньшей мере к еще трем аналогичным эпизодам. Общий ущерб от их действий оценивается примерно в 200 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже почти двух миллионов рублей из припаркованной иномарки. Машина, из которой были украдены деньги, находилась на Миусской площади.