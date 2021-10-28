Москвичам напомнили о закрытии участка БКЛ от станции «Хорошевская» до «Мневников»

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Участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Хорошевская» до «Мневников» будет закрыт с 29 по 31 октября. Движение поездов для пассажиров будет осуществляться только между станциями «Савеловская» и «Деловой центр».

В это время рабочие присоединят новые станции БКЛ к действующей сети московского метро. Специалисты установят системы автоматики и телемеханики движения поездов, а также проконтролируют работоспособность и надежность инженерных систем.

Для удобства москвичей в период закрытия участка запустят движение бесплатных автобусов КМ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в Москве до конца 2024 года планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий столичного метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, до конца текущего года в столице завершат строительство девяти станций метро. Он отметил, что в следующие три года власти планируют построить 58,5 километра линий и 25 станций. Также в городе продолжают строить новую Троицкую ветку.